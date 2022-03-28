Капітан "селесао" Кріштіану Роналду перед фіналом плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Північної Македонії роздратовано прокоментував інформацію про ймовірне завершення кар'єри у збірній.

"Починаю помічати, що багато людей ставлять одне і те ж саме питання. Так от, ухвалювати рішення про своє майбутнє я буду сам. Якщо мені захочеться продовжувати грати, я це робитиму. Я – бос, кінець історії.

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Північна Македонія? Ми знаємо, що це дуже добре організована команда, яка має свої сильні сторони. Ми поважаємо їх. Але я думаю, що Португалія на кращому рівні й вона обіграє будь-яку команду в світі.

Це гра всього життя не лише для македонців. Я звертаюсь до португальців: ціную вашу безумовну підтримку і завтра сподіваюсь на таку ж", – цитує Роналду ojogo.

Нагадаємо, пресою гуляли чутки, що чемпіонат світу в Катарі може стати останнім для Кріштіану у футболці збірної Португалії. Матч за путівку на Мундіаль між "селесао" та Північною Македонією відбудеться завтра, 29 березня, о 21:45.

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