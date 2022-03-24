Збірна Португалії провалилась у вирішальному матчі в своїй кваліфікаційній групі, програвши Сербії пряму путівку на Мундіаль. Кріштіану Роналду пообіцяв партнерам, що команда все одно вийде на ЧС-2022 – втім, для цього "селесао" необхідно переграти Туреччину та, можливо, Італію. Для початку підопічним Фернанду Сантуша треба було здолати турків на "Да Луж".

Під керівництвом Штефана Кунца "місячні зірки" не програли жодного з чотирьох поєдинків, але й суперники були дуже скромними. На зустріч у Лісабоні вони виставили прогнозований склад без несподіванок. Господарі ж здивували: у ворота поставили Діогу Кошту (голікпер Порту дебютував у офіційних матчах за "селесао"), у центрі оборони з'явився опорник Данілу Перрейра, а разом з Роналду та Жотою в атаці вийшов Отавіо.

Португалія розпочала вкрай агресивно. Вже на 2-й хвилині Роналду мав замикати навіс з правого флангу, однак Челік встиг підставити свою головою під удар Кріша. На 9-й Кріш пробивав метрів з семи внаслідок прострілу (вище воріт), а на 11-й Бернарду Сілва бив з лінії воротарського після подачі Бруну Фернандеша зі стандарту – і знову м'яч пролетів над поперечкою!

Зрештою, тиск господарів вилився у закономірний гол на 15-й хвилині. Роналду отримав передачу з глибини за спину Деміралю, розвернувся в штрафному й віддав поперечний пас. Жота прийняв м'яч і викотив його під удар Сілві з дистанції – Бернарду ж вистрілив у лівий нижній кут, влучивши у стійку! Отавіо ж зіграв на добиванні. 1:0!

Швидко забивши, португальці розслабились. Підопічні Фернанду Сантуша почали допускати грубі помилки перед власним штрафним – турки ж конвертували їх у кілька моментів. Зокрема, на 21-й хвилині обрізка Фонте завершилась ударом Ундера метрів з 23-х (точно в руки Кошті), а на 22-й невдалий підкат Фонте завершився відскоком на Актюркоглу та м'яким навісом під замикання Кутлу. Беркан з мінімальної відстані у ворота не влучив.

Найкращий шанс зрівняти рахунок мав Кьокчу, який з дистанції пробивав у дальній кут прямо під стійку. Кошта парирував. Після цього португальці прокинулись, перехопивши ініціативу в зустрічі й ледь не подвоївши власну перевагу на 31-й хвилині – це Роналду обігрався з Бруну Фернандешем, отримавши від нього шикарний черпачок під удар на лівий край штрафного. Бути б голу, якби Кріш не послизнувся (хоча там все одно помітили офсайд).

В наступні 10 хвилин моментів не виникало, але Португалія явно "возила" турків на кожній ділянці поля. Гості не могли відібрати м'яч, а контргра у "місячних зірок" зникла. За таких умов вони могли лишень піти на перерву за рахунку 0:1, однак на 42-й хвилині "селесао" дотиснули суперника.

Роналду у єдиноборстві в центрі поля зумів п'яткою віддати пас на хід правим флангом, а подальша атака завершилась невдалим кросом. Господарі виграли підбирання й провели атаку другим темпом – в ній Отавіо відкрився перед штрафним, отримав передачу й у повній самотності виконав шикарний навіс на голову Жоті. Діогу спокійно замкнув під ближню стійку. 2:0!

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. Другий тайм розпочався без кадрових перестановок і без відчутних ігрових змін – Португалія продовжила домінувати. Турків "возили", голкіпер "селесао" нудьгував, але тиск підопічних Фернанду Сантуша не виливався у гострі епізоди. Команда навіть дозволяла собі певне піжонство в завершальній фазі атак.

В такому режимі пройшло майже 20 хвилин, а потім Туреччина несподівано повернулась у гру. На 65-й Бурак Їлмаз обігрався з Ундером, отримавши від нього розрізну передачу й реалізувавши вихід віч-на-віч з Коштою – 2:1! На 69-й легендарний бомбардир міг і пенальті заробити, впавши у боротьбі з Данілу Перрейрою, але турок занадто підмалював цей епізод. "Позначку" не призначили.

Ці епізоди змусили португальців прокинутись. Фернанду Сантуш на 71-й хвилині замість Жоти випустив Феліша, а Геррейру на 75-й ледь не закрив гру своїм прострілом вздовж лінії воротарського – Чакир м'яч не перехопив, однак Отавіо при замиканні не влучив у площину! Втім, цей момент "селесао" став чи не єдиним у завершальній частині матчу. Господарі часто входили в штрафний, виконували кроси й комбінували, але конкретики в завершальній фазі їм критично не вистачало.

Між тим, захисники збірної Португалії не перестали помилятись у простих ситуаціях (хоча Фернанду Сантуш зміцнив оборону, випустивши опорника Карвалью замість Бруну). На 81-й хвилині Фонте привіз пенальті, вдаривши Унала по нозі у власному карному майданчику – арбітр переглянув відеоповтор і помітив не тільки фол, а і гру рукою. Бурак Їлмаз на правах капітана пішов зрівнювати рахунок і... не влучив! Турок пробив вище воріт.

Після цього Португалія вже не відпустила Туреччину. У компенсований час господарі ще й третій гол провели – це свіжий Матеус Нуньєш з передачі не менш свіжого Леау вискочив віч-на-віч з Чакиром, спокійно пробивши у дальній кут. 3:1! Роналду міг і четвертий провести, однак на останніх секундах Кріш влучив у поперечку.

Фінальний свисток зафіксував непросту перемогу збірної Португалії. "Селесао" виходять у фінал плей-офф ЧС-2022. Суперником же буде не Італія (як всі очікували), а Північна Македонія.