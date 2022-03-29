Перед вирішальним поєдинком кваліфікації на ЧС-2022 Португалія – Північна Македонія 37-річного Роналду запитали, чи це буде його останній турнір зі збірною, якщо "селесао" туди вийдуть.

"Я вже починаю чути одне й те саме питання багато разів. Хто вирішуватиме моє майбутнє, то це я, а не хтось інший. Якщо я захочу грати більше, я буду грати. Якщо не захочу, то не буду. Я бос, і крапка.

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Що стосується Північної Македонії, то це добре організована команда. Але наше завдання – виграти. Македонія обіграла Італію та здивувала в деяких матчах, але не думаю, що завтра таке повториться.

Чи може бути чемпіонат світу без Кріштіану Роналду? Не може бути чемпіонат світу без Португалії. Тут немає окремих осіб, це команда, ми – одне ціле. Португалія буде кращою, і поїде на чемпіонат світу", – цитує Роналду AS.

Відповідно, Кріштіану не виключив поїздки на чемпіонат світу-2026, хоча на той момент йому виповниться вже 41 рік. Якщо CR7 таки зіграє на тому турнірі, то встановить світовий рекорд, взявши участь у шести Мундіалях, що досі не вдавалося нікому.

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