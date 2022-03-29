После жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022 все ожидали противостояния сборных Португалии и Италии. Никто не сомневался, что "Скуадра Адзурра" пройдет скромных балканцев (тем более, играя в родных стенах) – впрочем, искать логику в футболе до сих пор бессмысленно. Северные македонцы выдержали безумное давление чемпионов Европы, хотя по ударам счет составил 4:32, а по выстрелам с пределов штрафной – 0:17. В компенсированное время дальний удар Трайковски неожиданно поставил гранда на колени.

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Минимальная победа над Италией выглядит сказочно, но подопечным Благое Милиевски рано распивать шампанское. Победа в Палермо ничего не будет значить без успеха на "Драгау", где придется выдержать давление Португалии. Встреча со "Скуадрой" показала, что у северных македонцев есть всего один вариант для прорыва на ЧМ-2022 – им нужно отсидеться в "автобусе".

"Црвени рисови" демонстрируют очень простой футбол. Они работают в схеме 4-1-4-1, садясь в две линии обороны и выходят из-под высокого прессинга через выносы – защитники не обладают первым пасом, а голкипер Димитриевский легко может отдать передачу в ноги оппоненту. Несколько дней такая игра чуть ли не завершилась голом Берарди в пустые ворота.

В целом, защитная система Северной Македонии выглядит невнятно. Италия спокойно разрывала ее, но балканцев спасли мелкие ошибки "Скуадры" в завершении – кто-то не добегал, кто-то поздно включался, а где-то везло с неправильным выбором позиции. И даже так подопечные Благое Милиевски получили 17 ударов с пределов собственной штрафной.

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Сильной стороной македонцев выступает полузащита, представленная футболистами из топ-чемпионатов. Они умеют бежать в контратаки и классно обыгрываются между собой – конечно, на "Драгау" моментов у них будет немного, но может хватить и одного хорошего момента. С исполнительским мастерством у Эльмаса, Алиоски, Барди, Адеми и других проблем нет.

Этот факт должен изрядно беспокоить сборную Португалии. В полуфинальном матче против Турции "селесао" доминировали по игре и устроили разгром, однако до последних минут на табло было 2:1 – и могло быть 2:2, если бы Бурак Йылмаз забил пенальти. И это притом что соперник почти ничего и не создал. Подопечных Фернанду Сантуша чуть не погубили дурацкие ошибки в ослабленной обороне.

Без Диаша, Канселу и Пепе защита португальцев устраивала цирк. Фонте и Данилу Перрейра выбивали мяч на ход туркам в штрафную, допуская бешеную неаккуратность при отборах и плохо читая игру. Особенно уязвимая зона возникла в зоне между левым центрбеком (Фонте) и фулбеком Геррейру. Турки простили "селесао", но в матче за выход на ЧМ-2022 такой футбол может завершиться катастрофой.

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Проблемой Северной Македонии является безумная мощь португальской атаки. И по именам, и по качеству работы с мячом, и по тактической подготовке у команды Фернанда Сантуша гигантское преимущество над балканцами. Даже в довольно неоднозначном поединке с турками "селесао" наиграли на 6 ожидаемых голов и сделали 43 касания в штрафной. Это крайне агрессивный, быстрый, куражный и суперзвездный коллектив.

Правда, у атаки "селесао" есть определенные нюансы. Они касаются взаимодействия с Роналду, игрового баланса и стабильности давления – Португалия иногда позволяет себе выключаться из матча минут на 15-20. Эти недостатки становятся особенно ощутимыми во встречах против топ-сборных, но и с более простыми соперниками бывает непросто. В конце концов, следует не забывать о примере Италии – "Скуадру" погубили мелкие ошибки в завершении, связанные с оценкой пространства и тактическими решениями. А подопечные Фернанду Сантуша в этих аспектах немного слабее апеннинцев.

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Компенсировать минусы пиренейцев в определенной степени способны родные стены. Португалия в принципе является "домашним" коллективом – за последние 20 домашних матчей "селесао" одержали 16 побед, уступив только сборным Франции и Сербии. Именно фиаско с сербами вынудило команду Фернанду Сантуша пробивать себе путь на ЧМ-2022 через плей-офф. И Фернанду, и Роналду публично пообещали стране и команде, что Португалия выйдет на Мундиаль, так что сегодня хозяева будут заведенными.

Кадровая ситуация

Еще одним большим плюсом для португальцев является восстановление Пепе и возвращение Канселу после дисквалификации. Учитывая провальную игру обороны в матче против Турции, обоих можно ожидать в старте. На фоне таких новостей, отсутствие Невеша и голкипера Лопеша можно просто не заметить.

У македонцев тоже есть усиление. Поединок против Италии из-за перебора желтых пропускали Костадинов и Эльмас – сегодня они доступны. Травмированных в составе "црвени рисовых" нет.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Северная Македония

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Фонте, Геррейру – Фернандеш, Моутиньо, Бернарду Силва – Отавио, Роналду, Жота

Северная Македония: Димитриевский – С. Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски – Адеми – Эльмас, Костадинов, Барди, Трайковски – М. Ристовски

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Очевидно, что Северная Македония является андердогом противостояния. Очевидно, что в Палермо команде просто повезло. Тем не менее, за последние 10 матчей подопечные Благое Милиевски проиграли всего три раза, а среди "скальпов" балканцев можно найти не только Италию, но и Германию – в отборе к ЧМ-2022 "црвени рисовые" победили "Бундестим" в Дуйсбурге (2 :1). В конце концов можно вспомнить, насколько тяжелые матчи против македонцев на Евро-2020 провели Австрия и Украина.

Эта сборная точно даст сражение. Португалии не будет просто – раскрытие "автобусов" требует качественной позиционной работы, а у "селесао" в этом плане есть определенные нюансы. Пиренейцам очень нужны простор и скорость. Сегодня их будет критически не хватать. Впрочем, подопечные Фернанду Сантуша умеют вскрывать зоны – просто они делают это не так эффективно, как Италия, Англия или Испания.

Если в матче с откровенно слабой Турцией при куче моментов все могло завершиться овертаймами, то и сейчас не стоит короновать хозяев раньше времени. Тем не менее, факт является фактом – Португалия в той игре наиграла на 6 и более голов, откровенно отвозив "лунных звезд" на газоне "Да Луж". Северная Македония, как минимум, не лучше турок как организационно, так и индивидуально.

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К сожалению для гостей слишком много факторов сошлось против них. Португалия чрезвычайно мотивирована, Роналду очень хочет забить (в воротах турок он так и не отличился), а оборона македонцев даже при всей своей монструозности позволяет слишком многое в собственной штрафной – особенно когда касается матча против грандов).

Именно поэтому следует поставить на победу "селесао". Вполне возможно, что к 80-й минуте на табло будут гореть 1:0 или шаткие 1:1, но португальцы потом все равно должны дожать соперника. Разница в классе команд, кадровом потенциале и опыте топ-матчей критически велика.

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