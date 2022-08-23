Полтавці у 1-му турі УПЛ на виїзді поступились луганцям. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ворскла вийшла вперед вже на початку матчу. Різник збив Крістіана у власному штрафному і Назарина покарав полтавців за безпечну гру. Згодом Безбородько намагався пробити кіпера "зелено-білих" з лівого кута – Дмитро врятував. В середині тайму Денису таки вдалось запалити своє ім'я на табло – Кабаєв розкішним пасом відрізав весь захист і Безбородько після забігу через півполя, обіграв Різника і зробив рахунок 2:0.

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По перерві екс-форвард Десни оформив дубль, влучно пробивши з меж штрафного над воротарем. Ворскла таки зуміла розмочити Мацапуру, забивши гол престижу – Олійник з пенальті відкрив лік голам після повернення в Україну. Полтавці наприкінці матчу могли забити ще раз, однак воротар Зорі врятував "мужиків", витягнувши удар Степанюка метрів з 12-ти.

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