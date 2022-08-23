Наставник рівнян Юрій Вірт відверто розповідав, що за рівнем фінансів Верес не може конкурувати не лише з клубами УПЛ, а навіть з деякими представниками Першої ліги. Натомість у Чорноморця таких проблем немає. Одесити навіть змогли запросити Олександра Гладкого, який так і не підписав новий контракт із Зорею.

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Проте у футбол грають не гроші й не імена. Рівняни зі старту матчу дали зрозуміти, що свого не віддадуть. Перший тайм минув у рівній боротьбі, а єдиний м'яч забив футболіст Вереса. Це Дмитро Кльоц наважився на удар з метрів 25-30-ти. Вийшло сильно і точно – м'яч від стійки залетів у сітку воріт.

Шанс подвоїти перевагу виник на початку другого тайму. Джеймс збив Дахновського у власному штрафному. пенальті. Віталій сам взявся пробивати, але не зумів переграти Непогодова. Це й усі справді небезпечні моменти. Матч так і завершився з одним-єдиним ударом в площину воріт на дві команди. Так, мова про гол Кьоца, який став переможним в приніс Вересу три очки.

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