Матч Зорі проти Ворскли, який проводили в Ужгороді, встиг стати головною подією дня задовго до стартового свистка. На стадіон "Авангард" приїхали обидва телетранслятори матчів УПЛ – легальна "Setanta Sports" і "2+2", з яким вперто продовжують працювати луганці. Знімальну групу від офіційного транслятора не впустили на арену, тож вона поїхала. Ліга пригрозила скаргою в КДК.

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У футбольному плані гра обіцяла бути не менш веселою, адже Зоря та Ворскла сповідують атакувальний футбол з величезною кількістю перехідних епізодів, маючи великі проблеми в обороні. Команда Патріка фон Леувена не підвела своїх фанатів, а от підопічні Віктора Скрипника відверто розчарували.

Не можна сказати, що гра була однобічною. Полтавці не поступалися в активності, вступали у високий пресинг і намагалися розтягнути оборону суперника завдяки широким позиціям фулбеків – втім, у "зелено-білих" взагалі нічого не виходило. В першому таймі до їхнього активу можна занести хіба що непоганий дальній постріл Олійника на старті зустрічі. М'яч пройшов над воротами.

Зоря впевнено працювала з м'ячем, розбиваючи тиск ворсклян і швидко вибігаючи в контратаки через короткий та середній пас. Вже на 6-й хвилині це завершилось пенальті у ворота Мацапури – це Різник спочатку віддав пас в ноги супернику, а потім збив Крістіана у власному штрафному. Назарина з "позначки" поцілив у ліву дев'ятку, забивши перший гол сезону УПЛ 2022/23.

Надалі зміст гри не змінювався. Матч виглядав доволі нудно, але Зоря грала у футбол значно краще. Щонайголовніше, "чорно-білі" час від часу створювали небезпечні моменти. Так, на 16-й хвилині Безбородько пробивав з відскоку з лівого кута воротарського (Різник парирував), Кабаєв на 23-й увійшов на лівий край карного майданчика й бахнув повз дальній кут, а Крістіан на 30-й стріляв з правого краю – Різник відбив ногою.

Зрештою, на 30-й хвилині підопічні Патріка фон Леувена провели другий гол. Ворскла всією командою пішла у пресинг на чужу половину поля, але Кабаєв на фланзі відібрав м'яч і однією передачею відрізав усіх полтавців – Безбородько пройшов півполя у повній самотності й обіграв Різника. 2:0. Це вже була заявка на перемогу.

Чогось цікавішого в першому таймі футболісти не створили, але другий тайм розпочався одразу з голу. Його знову провела Зоря – це Кабаєв запустив Безбородька у ліву половину штрафного, а Денис впевнено пробив під праву стійку. 3:0. Розгром. Всі питання щодо переможця зустрічі були закриті. На 67-й Мишньов з передачі Нагнойного ще й четвертий м'яч вколотив, але взяття воріт не зарахували через офсайд.

Ворскла вже нічого не втрачала, однак підопічні Віктора Скрипника навіть за таких умов не змогли організувати нормального спротиву. Аж на 72-й хвилині полтавці розродились хорошою атакою із серією передач у карному майданчику, завершивши епізод ударом Козиренка – Мацапура парирував. Катерина Монзуль, однак, побачила фол і призначила пенальті. Олійник впевнено його реалізував – 3:1.

Ворскла після цього провела ще кілька непоганих атак, але нічого небезпечного біля воріт Мацапури створити вже не вдалося до 88-ї хвилини. Тут Мацапура реально виручив "чорно-білих", витягнувши удар Степанюка метрів з 12-ти. На цьому моменти завершились. Луганці відповіли пострілом Вантуха з лінії штрафного повз праву стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі з рахунком 3:1.

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