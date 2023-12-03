"Я встречался с президентом клуба Эфендиевым, убеждал его, что надо приложить усилия, чтобы доиграть сезон до конца, тогда после многолетнего перерыва будет проще вернуться в ПФЛ, но меня не услышали.

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То, что Эфендиев потерял интерес к Ниве, стало неожиданностью. Ведь еще несколько дней назад после окончания первого этапа мы с ним анализировали выступление Нивы и оценивали шансы на завоевание 3 или 4 места в Чемпионской группе, что давало право на переходные поединки с аутсайдерами УПЛ. Поверьте, ничто не предвещало краха, другого слова и не подберешь.

Повлияли ли на решение президента не совсем удачные выступления Нивы в последних турах? С его стороны я никаких претензий не слышал. И хотя в Чемпионской группе Нива начинала бы второй этап на девятом месте, но отставание от главной группы не было критическим. В конце концов, определенного спада можно было ожидать, ведь мы укомплектовывали Ниву в довольно сжатые сроки, новички находились в разной готовности и это, конечно, могло сказаться на стабильности игры.

Не потребуют ли игроки Нивы компенсации за преждевременное расторжение соглашений? Сложно сказать, это решение должны принимать сами футболисты и их агенты. Хотя ФК Нива Бузова уже больше не существует и расчет по зарплате мы получили за ноябрь включительно.

Сейчас я открыт для переговоров. Мое преимущество в том, что я могу прийти с группой квалифицированных игроков, которые выступали под моим руководством за Ниву. У меня с ними есть договоренность, чтобы они не принимали поспешных решений с трудоустройством", – сказал Жабченко в комментарии Sport.ua.

Напомним, по итогам первого круга Нива Бузова заняла в турнирной таблице группы А Первой лиги четвертое место и должна была бороться за выход в УПЛ, однако президент клуба решил приостановить деятельность клуба и сосредоточиться на помощи армии.

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