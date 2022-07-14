"Попри вашу підтримку, у мене не вийшло": Ярмоленко попрощався з Вест Хемом
14 липня 11:12 - Читать на русском
Новачок Аль-Айна Андрій Ярмоленко подякував усім, з ким мав справу у лондонському клубі.
"Дякую всім фанам та представникам Вест Хема. Попри всю вашу підтримку протягом усього часу, у мене не вийшло.
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Але було багато щасливих і приємних моментів, за які я вдячний всім, хто був зі мною та підтримував мене. Дякую всім, ваш Ярмо", – написав Ярмоленко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, Андрій виступав за лондонський клуб останні 4 роки – у 83 матчах він забив 12 голів та віддав 7 результативних передач. У середу, 13 липня, він став гравцем Аль-Айна.
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