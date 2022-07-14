Лондонський клуб побажав своєму екс-гравцю успіхів у подальшій кар'єрі. Андрій Ярмоленко забив кілька пам'ятних голів за Вест Хем, які фанати "молотів" досі згадують з теплотою.

"Дякуємо тобі за все, Андрію. Ніколи не забудемо твій гол у ворота Севільї.

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Який момент для всіх у клубі. Успіхів у твоїй новій команді", – побажали "молотки" українцю у своїх соцмережах.

Нагадаємо, йдеться про гол у ворота Севільї, який цього сезону вивів Вест Хем у 1/4 фіналу Ліги Європи.

До слова, Ярмоленко виступав за лондонський клуб останні 4 роки – у 83 матчах він забив 12 голів та віддав 7 результативних передач. У середу, 13 липня, він став гравцем Аль-Айна.

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