"Якби не було всіх цих підніжок, то, може, був би десь нарівні з Миколенком. Травми постійно збивають, тому мені треба ще тут залишатися. Миколенко награв багато матчів і за клуб, і за збірну. Він відчув рівень.

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У мене була пропозиція, але я отримав травму. І все скінчилося. То був топ-чемпіонат. Франція, хороша команда. Мені показали офіційний папір вже після травми. Що я зроблю? Так склалось. Можливо, якби було все добре, то переїхав би", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, у поточному сезоні Денис зіграв лише в одному матчі, в якому травмував передню хрестоподібну зв’язку і вилетів на півроку. Через відновлення гравець не зміг полетіти з Динамо на збір до Іспанії.

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