"Безумовно, це Вітя Циганков. Коля Шапаренко. Але йому ще потрібно тут побути. До літа або ще рік. Це моя думка.

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Ну а третій – Бущан. Або Забарний. Ілля свого часу потрапив у правильне місце. Пішло. У нього повірили, дали можливість, і він нею скористався. Молодець", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, Динамо сьогодні полетіло на збір в Іспанію. Циганков і Шапаренко вирушили разом з командою, а Забарний і Попов пропустять перший етап підготовки: Денис продовжує реабілітацію після травми, а Ілля бореться з коронавірусом.

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