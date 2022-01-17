Попов назвав топ-4 гравців Динамо, які готові розривати Європу
Захисник "біло-синіх" Денис Попов обрав чотирьох партнерів по команді, які переросли рівень УПЛ.
"Безумовно, це Вітя Циганков. Коля Шапаренко. Але йому ще потрібно тут побути. До літа або ще рік. Це моя думка.
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Ну а третій – Бущан. Або Забарний. Ілля свого часу потрапив у правильне місце. Пішло. У нього повірили, дали можливість, і він нею скористався. Молодець", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.
Нагадаємо, Динамо сьогодні полетіло на збір в Іспанію. Циганков і Шапаренко вирушили разом з командою, а Забарний і Попов пропустять перший етап підготовки: Денис продовжує реабілітацію після травми, а Ілля бореться з коронавірусом.
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