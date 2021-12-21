21 декабря 2021 года станет знаменательной датой для футболиста Динамо и сборной Украины. Сегодня Денис Попов женился на своей избраннице Даше.

Миколенко согласовал трансфер в Эвертон, осталось только объявить о переходе

На празднике молодоженов было немало футбольных гостей. В частности, дочь президента Динамо Яна Суркис и многие футболисты киевлян. Был также и Виталий Миколенко, который вскоре должен стать игроком английского Эвертона.