Попов женился – Яна Суркис, Миколенко и другие футболисты Динамо посетили свадьбу
19:33 - Читати українською
Защитник Динамо Денис Попов сыграл свадьбу.
21 декабря 2021 года станет знаменательной датой для футболиста Динамо и сборной Украины. Сегодня Денис Попов женился на своей избраннице Даше.
Миколенко согласовал трансфер в Эвертон, осталось только объявить о переходе
На празднике молодоженов было немало футбольных гостей. В частности, дочь президента Динамо Яна Суркис и многие футболисты киевлян. Был также и Виталий Миколенко, который вскоре должен стать игроком английского Эвертона.
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