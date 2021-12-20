"Евертон все узгодив для підписання Миколенка. Я повідомляв кілька днів тому, що гравець пройшов медичний огляд і все, що залишилося зараз – оголосити про перехід. Це завершена угода", – наводить слова Романо Goodison News з посиланням на канал журналіста на Twitch.

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Зазначалось, що Евертон заплатить Динамо 21 млн євро за Віталія, а загалом сума може зрости аж до 23 млн з урахуванням окремих прописаних бонусів. Гравець підпише контракт терміном на 5 років та вже пройшов медогляд.

У поточному сезоні Віталій Миколенко провів 21 матч у всіх турнірах за Динамо та відзначився трьома асистами.

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