Попередник Роналдінью зневажив Чингісхана – Клопп обрав найкращий гол в історії Бундесліги

Колишній оборонець німецького Майнца, а нині – головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп назвав свого фаворита на звання найкращого забитого м'яча в історії рідного чемпіонату. У ролі постраждалого сам Олівер Кан.

Гол нігерійця Джей-Джея Окочі у ворота легендарного кіпера з прізвиськом "Чингісхан" – найкращий за всі роки, впевнений німецький фахівець.

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"Окоча забив найвидовищніший м'яч в історії німецького футболу. Він п'ять хвилин провозив Кана та оборонців по газону перед тим, як відправити м'яч у сітку", – цитує Клоппа Daily Star.

Красивий гол забили ще в 1993 році, коли Окоча захищав кольори франкфуртського Айнтрахта, а Кан – Карлсруе. Нігерійський хавбек отримав пас від партнера в межах штрафного майданчика, двома обманними рухами вклав кіпера на газон, потім ще трохи познущався з відразу трьох оборонців Карлсруе, а далі таки пробив Кана, який метушився поблизу лінії воріт.

Тодішній керманич "орлів" Клаус Топпмьоллер (ледь не привів Байєр до треблу в сезоні 2001/02) після матчу зізнався, що поки Окоча творив свою магію, то встиг 8 чи 9 разів крикнути "Бий, бий зараз" із лави для запасних.

Обидва герої епізоду залишили помітний слід в історії великих клубів. Уже за рік після знаменитого гола Олівер Кан перебрався до мюнхенської Баварії, де провів 14 сезонів, здобув усі можливі трофеї, а минулої зими увійшов до ради директорів клубу.

Натомість Джей-Джей Окоча транзитом через турецький Фенербахче опинився у французькому Парі Сен-Жермен у 1998-му. Там нігерієць був чи не єдиною світлою плямою парижан на рубежі століть, а потім став наставником для юного Роналдінью (той якраз прибув із Бразилії) та залишив сцену Парк де Пренс для нього...

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