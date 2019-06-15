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"Кожен пропущений гол – це образа для мене". Правила життя Олівера Кана

19:25 688 Читать на русском
"Кожен пропущений гол – це образа для мене". Правила життя Олівера Кана
Олівер Кан / Фото із відкритих джерел

Сьогодні, 15 червня, свій 50-й день народження святкує легендарний Олівер Кан. "Футбол 24" пригадує найяскравіші цитати колишнього голкіпера Баварії та збірної Німеччини.

"Золотий м'яч" повинні вручати тільки польовим гравцям, а воротарів варто нагороджувати окремо.

Без хорошого голкіпера не виграти жоден великий турнір.

Кожен пропущений гол – це образа для мене.

У чому різниця між просто хорошим і чудовим воротарем? У послідовності, з якою справді хороший воротар зумів зберегти свій високий рівень протягом багатьох років.

Голкіпер повинен бути трохи божевільним. Хто ще буде стояти, дозволити людям стріляти м'ячами в обличчя або живіт і все ж думати, що це прекрасно?

Відбив пенальті – герой, зробив 10 сейвів – герой, зробив і те, і інше, але програв 0:1 – просто один з 11 гравців команди...

Футболістів не прийнято вважати інтелектуалами. Але Канта та Арістотеля я дійсно читав – під час поїздок, в номерах готелів вистачало часу на це. Не весь же час пити пиво і грати в карти...

Протягом всієї спортивної кар'єри для мене було важливо розвивати не тільки м'язи, але й мізки.

У перші дні у професійному футболі мені часто доводилося перемагати більш талановитих гравців. Їхній великий талант я намагався компенсувати завдяки більшій кількості роботи.

Я суворо ставлюся до свого іміджу, і не хочу, щоб моє ім'я використовувалося навіть в комп'ютерних іграх.

Неважливо, наскільки ти талановитий атлет, дуже складно досягти вершини у спорті без одержимості своєю професією.

Подолання бідності через футбол – це хороший стимул. Навіть якщо далеко не всі досягнуть успіху. Але мрія є, і багато хто мріє саме про це

Великим перемогам завжди передують великі поразки.

Було б неправильно говорити, що титули – єдине, що важливе у кар'єрі футболіста. Який сенс виграти 100 тисяч титулів, але бути ідіотом у житті? Ніякого сенсу.

Роналдо був найкращим з усіх, проти кого я грав. Але мене найбільше дратував Філіппо Індзагі. Його завжди було важко помітити, незрозуміло було, грає він взагалі чи ні, але в кінці матчу на табло обов'язково красувалося його ім'я і хвилина, на якій був забитий гол.

Я відчуваю, що поразка в фіналі Ліги чемпіонів 1999 проти Манчестер Юнайтед гірша, ніж у фіналі Чемпіонату світу-2002 року проти Бразилії.

Перемога в Лізі чемпіонів в 2001 році – мій головний успіх.

Вважаю, що німецькі голкіпери – найкращі у світі. Подивіться на збірну Англії, там суцільні проблеми на цій позиції.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Головне Баварія Баварія Німеччина Золотий м'яч Статті Правила життя Філіппо Індзагі Філіппо Індзагі Ліга чемпіонів Роналдо Олівер Кан
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