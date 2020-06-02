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Як Джеррард познущався з Ярмоленка – УЄФА пригадав скандальний матч Євро-2012

15:15 304 Читать на русском
Як Джеррард познущався з Ярмоленка – УЄФА пригадав скандальний матч Євро-2012
Руні проти Ярмоленка / Getty images

Поєдинок групового етапу Євро-2012 між збірними України та Англії видався багатим на події.

Українським уболівальникам та гра запам'яталася скандальним арбітражем Віктора Кашшаї, який не зарахував гол Марко Девіча, що, ймовірно, коштувало "синьо-жовтим" виходу в плей-офф.

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Натомість прес-служба УЄФА у своїх соцмережах пропонує освіжити в пам'яті інший епізод – переможний гол англійців.

Влучний удар наніс Вейн Руні, але ключову роль у гольовій атаці відіграв Стівен Джеррард. Легенда Ліверпуля на правому фланзі розібрався з Андрієм Ярмоленком і виконав простріл на дальню стійку – ніхто з українців не зумів перервати політ м'яча, а Руні легко розстріляв порожні ворота.

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12:00
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Теги
Відеоновини Ретро Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Стівен Джеррард Стівен Джеррард Вейн Руні Вейн Руні Англія Англія Україна Україна Збірна України Євро-2012
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