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Предшественник Роналдиньо низложил Чингисхана – Клопп выбрал лучший гол в истории Бундеслиги

21:30 16 Читати українською
Предшественник Роналдиньо низложил Чингисхана – Клопп выбрал лучший гол в истории Бундеслиги
Оливер Кан / Getty Images

Бывший защитник немецкого Майнца, а ныне – главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп назвал своего фаворита на звание лучшего забитого мяча в истории родного чемпионата. В роли пострадавшего сам Оливер Кан.

Гол нигерийца Джей-Джея Окочи в ворота легендарного голкипера по прозвищу "Чингисхан" – лучший за все годы, уверен немецкий специалист.

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"Окоча забил самый зрелищный мяч в истории немецкого футбола. Он пять минут провозил Кана и защитников по газону перед тем, как отправить мяч в сетку", – цитирует Клоппа Daily Star.

Красивый гол забили еще в 1993 году, когда Окоча защищал цвета франкфуртского Айнтрахта, а Кан – Карлсруэ. Нигерийский хавбек получил пас от партнера в пределах штрафной площадки, двумя обманными движениями уложил кипера на газон, потом еще немного поиздевался сразу над тройкой защитников Карлсруэ, а дальше таки пробил Кана, суетившегося возле линии ворот.

Тогдашний наставник "орлов" Клаус Топпмёллер (едва не привел Байер к треблу в сезоне 2001/02) после матча признался, что пока Окоча творил свою магию, то успел 8 или 9 раз закричать "Бей, бей прямо сейчас" со скамейки запасных.

Оба героя эпизода оставили заметный след в истории великих клубов. Уже через год после знаменитого гола Оливер Кан перебрался в мюнхенскую Баварию, где провел 14 сезонов, завоевал все возможные трофеи, а прошлой зимой вошел в совет директоров клуба.

Зато Окоча транзитом через турецкий Фенербахче оказался во французском Пари Сен-Жермен в 1998-м. Там нигериец был едва ли не единственным светлым пятном парижан на рубеже веков, а потом стал наставником для юного Роналдиньо (тот как раз прибыл из Бразилии) и оставил сцену Парк де Пренс для него...

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Видеоновости Джей-Джей Окоча Бундеслига Олівер Кан Карлсруэ Карлсруэ Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль Ливерпуль Германия Юрген Клопп Юрген Клопп
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