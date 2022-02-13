"Чи важко розпочинати збір одразу з літака? Звичайно, це трохи важкувато. Прокинулися рано-вранці, вирушили в аеропорт, у літаку трохи поспали, а після прильоту пообідали, відпочили – і вже гра. Але ми звикли. Коли грали у Стамбулі з Фенербахче, також провели матч у день прильоту, але зіграли нормально, як і сьогодні. Рухаємось далі – залишився останній збір, після якого вже стартує чемпіонат.

Динамо – Інджия – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Як Буяльський казав в одному з інтерв'ю, клуби УПЛ проти нас здебільшого обороняються, тоді як усі команди, з якими ми зустрічалися на зборах, намагаються атакувати. Сьогоднішній суперник дуже багато рухався на полі та створив багато моментів. Нам потрібно розібрати свої помилки та не повторювати їх.

На перших двох зборах ми працювали над фізичною підготовкою, а на останньому будемо детальніше працювати над тактикою. Думаю, ігровий час збільшуватиметься, щоб футболісти отримали більше ігрової практики. Чи впораємось з навантаженнями? Звичайно. На перших двох зборах ми також грали регулярно. Для нас, футболістів, цікавіше грати, аніж просто тренуватися", – поділився Вербіч у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що Беньямін голом допоміг розбити сербську Інджию на третьому зборі – Динамо святкувало перемогу з рахунком 4:0.

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