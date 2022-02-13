Динамо розгромило сербську Інджию в рамках тренувального збору. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Інджия – 4:0

Голи: Вербіч, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльський, 85

Динамо не мало проблем з Інджиєю, забивши по 2 голи в кожній з половин. Відкрив рахунок Вербіч, який реалізував вихід один на один. Перед перервою Де Пена точним ударом у кут воріт подвоїв перевагу.

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У другому таймі Ванат з гострого кута примудрився пробити голкіпера, а крапку ефектно поставив Буяльський, який перекинув воротаря з-за меж штрафного. Додамо, що наступний поєдинок кияни проведуть з Кайратом – матч відбудеться 15 лютого.