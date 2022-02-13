Товариський матч

Динамо – Інджия – 4:0

Голи: Вербіч, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльський, 85

Склад Динамо: Бойко (Бущан, 66) – Тимчик (Кендзьора, 66), Забарний (Бражко, 76), Боль (Сирота, 66), Дубінчак (Караваєв, 66) – Сидорчук, Гармаш (Яцик, 66) – Антюх (Циганков, 46), Де Пена (Буяльський, 66), Вербіч (Кулач, 66) – Ванат (Шкурін, 66).

Динамо повернулося в Туреччину на збори і відразу зіграло перший контрольний матч. Суперником став лідер другого сербського дивізіону – Інджия. З таким опонентом кияни прогнозовано грали з позиції сили: контролювали м'яч, будували позиційні атаки. Шепелєв травмований, у Шапаренка та Вівчаренка позитивні тести на коронавірус.

Динамо вирушило на третій збір до Туреччини – є несподіванки

У центрі поля з перших хвилин вийшов досвідчений дует Сидорчук-Гармаш. Клас футболістів Інджиї дозволяв їм діяти в комфортних умовах, без високих швидкостей. Капітан спокійно зупиняв кожну другу атаку сербів перехопленням і отримував багато часу на підготовку передач (навіть в такому режимі Сергій деколи затягував).

Як наслідок, Сидорчук провів хороший матч і єдиним залишився на полі до фінального свистка. Вони з Гармашем тонкими вертикальними пасами організували першу результативну атаку. Денис покотив на Сергія, той дав у розріз на Вербіча, а словенець відкрив рахунок у зустрічі.

Динамо подвоїло перевагу наприкінці першого тайму, коли Дубінчак скористався оперативним простором, наблизився до штрафного майданчика і асистував Де Пені. На лівому фланзі "біло-синіх" був кращий баланс, ніж справа. Вербіч мінявся позиціями з Де Пеною, а Дубінчак міг активно підключатися (3 удари як результат). А справа Тимчик і Антюх часто дублювали один одного.

Втім, саме через правий край Динамо організувало три найкращі атаки. Динамічні, з виходом з-під пресингу. Коли серби вмикали високий пресинг, кияни не грали на відбій, а намагалися все одно діяти через короткий пас. Але ноги трусилися, особливо в молодого Боля. Помітно, що він не готовий грати в першій команді. В одному з епізодів Антон грубо обрізав команду.

З появою Циганкова права бровка Динамо стала ще гострішою. Віктор і сам додав креативу, і почав на відміну від Антюха звільняти зони для Тимчика. Тимчик відразу вирізав класний простріл на Де Пену – м'яч після удару трішки розминувся з воротами. Через кілька хвилин Циганков віддав пас на Ваната, а Влад з гострого кута майстерно забив і довів рахунок до розгромного.

Динамо могло забивати й більше, якби трішки більше щастило. М'яч після удару Вербіча та рикошету полетів у поперечину, а Гармаш дальнім пострілом струсонув стійку воріт. Циганков створив момент для Шкуріна, згодом Буяльський і Кулач також вивели на удар свіжого форварда – білорус якісно пробити не зумів.

Крапку в матчі поставив Буяльський. Він підстеріг грубу помилку суперників, перехопив м'яч і акуратно перекинув голкіпера. Ще міг забивати Кулач – забракло влучності. У підсумку легкий розгром від Динамо. Наступний матч на зборах кияни проведуть проти Кайрата у вівторок.