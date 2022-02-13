"Трудно ли начинать сбор сразу с самолета? Конечно, это немного тяжеловато. Проснулись ранним утром, отправились в аэропорт, в самолете немного поспали, а по прилету пообедали, отдохнули – и уже игра. Но мы привыкли. Когда играли в Стамбуле с Фенербахче, тоже провели матч в день прилета, но сыграли нормально, как и сегодня. Движемся дальше – остался последний сбор, после которого уже стартует чемпионат.

Динамо – Инджия – 4:0 – видео голов и обзор матча

Как Буяльский говорил в одном из интервью, клубы УПЛ против нас в большинстве своем обороняются, тогда как все команды, с которыми мы встречались на сборах, пытаются атаковать. Сегодняшний соперник очень много двигался на поле и создал много моментов. Нам следует разобрать свои ошибки и не повторять их.

На первом двух сборах мы работали над физической подготовкой, а на последнем будем подробнее работать над тактикой. Думаю, игровое время будет увеличиваться, чтобы футболисты получили больше игровой практики. Справимся с нагрузками? Конечно. На первых двух собраниях мы также играли регулярно. Для нас, футболистов, интереснее играть, чем просто тренироваться", – поделился Вербич в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что Беньямин голом помог разбить сербскую Инджию на третьем сборе – Динамо праздновало победу со счетом 4:0.

Динамо спокойно разгромило сербов на сборах – хорошая работа флангов, полезный Сидорчук на фоне потерь в центре поля