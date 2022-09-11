"Я абсолютно згоден із Луческу – суддя не впорався з цією грою. Перше порушення він зафіксував, коли Шапаренку порвали хрестоподібні зв’язки, а друге – на Сидорчуку у наш бік.

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Людині відривають ногу, а арбітр не дає жодної картки. Для цього є VAR, на це мали звернути увагу.

А щодо поведінки фанатів... У футболі такого взагалі не повинно бути. Я впевнений на 100%, що УЄФА відреагує на їхні дії і Фенербахче отримає величезний штраф. Вони вели себе по-хамськи і коли ми грали у відборі Ліги чемпіонів. Оцінку їхнім діям повинні дати відповідні інстанції. Це хамство. Так себе вести у сучасному світі неможливо", – сказав Суркіс у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у першому турі Ліги Європи Динамо на виїзді поступилось Фенербахче 1:2. Травми у матчі отримали Георгій Бущан та Микола Шапаренко (вибув приблизно на 6 місяців). Турецькі фанати знову показали себе у всій красі, всіляко провокуючи динамівців (кидали на поле різноманітні предмети, вдягали маски зі зображенням Путіна тощо).

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