Ліга 1: ПСЖ сенсаційно поступився Діжону, Кейлор Навас пропустив знущальний гол поміж ніг

В рамках 12-го туру чемпіонату Франції Діжон несподівано переграв зірковий ПСЖ.

Чемпіонат Франції 2019/20, 12 тур

Діжон – ПСЖ – 2:1

Голи: Чуар, 45+5, Кадіс, 47 – Мбаппе, 19

ПСЖ несподівано поступився Діжону. Парижани повели в рахунку вже на 19 хвилині, Мбаппе відзначився з передачі Ді Марії. Однак перед перервою Кейлор Навас не втримав м'яч після прострілу з флангу, а Чуар без проблем зрівняв рахунок.

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А по перерві Кадіс познущався над захистом парижан, накрутивши трьох зіркових суперників у штрафному та влучивши поміж ніг Кейлору Навасу. ПСЖ більше володів ініціативою, проте так і не зміг вирвати бодай нічию.

Ця поразка не змінила позицій ПСЖ – парижани із значним відривом лідирують в чемпіонаті, а Діжон набрав 12 очок та піднявся з останнього місця на 18 сходинку.

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