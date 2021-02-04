Італійські фахівці прагнуть ознайомитись із рівнем гри, яку демонструють представники збірної України у складі Динамо на зимових зборах.

Динамо – ЦСКА 1948: онлайн-трансляція матчу – шанс для молодого форварда

За інформацією meta-ratings, Малдера та Адзалін мають бути присутніми на контрольній зустрічі Динамо з ЦСКА 1948. Раніше Малдера вже переглядав спаринг Шахтаря, а також планує завітати на збори луганської Зорі.

До слова, на других зимових зборах "біло-сині", окрім ЦСКА 1948, ще зустрінуться зі Шкендією та БАТЕ. Перша зустріч в УПЛ запланована на 13 лютого проти Олімпіка. В 1/16 ЛЄ Динамо зіграє з Брюгге 18 лютого, матч-відповідь відбудеться 25-го.

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