Итальянские специалисты стремятся ознакомиться с уровнем игры, которую демонстрируют представители сборной Украины в составе Динамо на зимних сборах.

Динамо – ЦСКА 1948: онлайн-трансляция матча – шанс для молодого форварда

По информации meta-ratings, Малдера и Адзалин должны присутствовать на контрольной встрече Динамо с ЦСКА 1948. Ранее Малдера уже просматривал спарринг Шахтера, а также планирует посетить сбор луганской Зари.

К слову, на вторых зимних сборах "бело-синие", кроме ЦСКА 1948 еще встретятся со Шкендия и БАТЭ. Первая встреча в УПЛ запланирована на 13 февраля против Олимпика. В 1/16 ЛЕ Динамо сыграет с Брюгге 18 февраля, ответный матч состоится 25-го.

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