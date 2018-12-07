Помічник Фонсеки Морейра дискваліфікований на 2 матчі УПЛ

КДК ФФУ виніс рішення щодо матчу між Олімпіком та Шахтарем.

Асистент головного тренера Шахтаря Педру Морейра був дискваліфікований КДК ФФУ на два матчі за свою поведінку у грі 17 туру чемпіонату України проти Олімпіка, повідомляє телеканал "Футбол".

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Зауважимо, що Морейра пропустить матч 18 туру проти Маріуполя та матч 19 туру проти Олександрії, який відбудеться у лютому наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за свою поведінку у тому ж матчі був покараний головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук, спеціаліст пропустить одну гру.