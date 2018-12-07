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УПЛ ШАХТАР - ЛІОН МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР

Помічник Фонсеки Морейра дискваліфікований на 2 матчі УПЛ

11:55 692 Читать на русском
Помічник Фонсеки Морейра дискваліфікований на 2 матчі УПЛ
Педру Морейра / ФК Шахтар

КДК ФФУ виніс рішення щодо матчу між Олімпіком та Шахтарем.

Асистент головного тренера Шахтаря Педру Морейра був дискваліфікований КДК ФФУ на два матчі за свою поведінку у грі 17 туру чемпіонату України проти Олімпіка, повідомляє телеканал "Футбол".

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Зауважимо, що Морейра пропустить матч 18 туру проти Маріуполя та матч 19 туру проти Олександрії, який відбудеться у лютому наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за свою поведінку у тому ж матчі був покараний головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук, спеціаліст пропустить одну гру.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Шахтар Шахтар КДК ФФУ Шахтар - Олімпік
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