КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч через поведінку в поєдинку проти Шахтаря

Головний тренер Олімпіка отримав покарання за суперечки з арбітром поєдинку проти Шахтаря.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України вирішив на один матч дискваліфікувати наставника "олімпійців". Про це Шевчук повідомив телеканалу "Футбол".

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Таким чином, Шевчука покарали за суперечки з арбітром на підвищених тонах під час матчу та розмови з тренерським штабом Шахтаря. До слова, рефері зустрічі Копієвський наприкінці матчу Шахтаря і Олімпіка був змушений вилучити В'ячеслава через надмірну емоційність після другого голу "гірників", який був забитий з положення поза грою.

До слова, Шевчук через дискваліфікацію пропустить матч 18-го туру проти Десни, який відбудеться 9-го грудня.

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