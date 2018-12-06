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КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч через поведінку в поєдинку проти Шахтаря

16:20 370 Читать на русском
КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч через поведінку в поєдинку проти Шахтаря
В'ячеслав Шевчук / Фото: соцмережі

Головний тренер Олімпіка отримав покарання за суперечки з арбітром поєдинку проти Шахтаря.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України вирішив на один матч дискваліфікувати наставника "олімпійців". Про це Шевчук повідомив телеканалу "Футбол".

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Таким чином, Шевчука покарали за суперечки з арбітром на підвищених тонах під час матчу та розмови з тренерським штабом Шахтаря. До слова, рефері зустрічі Копієвський наприкінці матчу Шахтаря і Олімпіка був змушений вилучити В'ячеслава через надмірну емоційність після другого голу "гірників", який був забитий з положення поза грою.

До слова, Шевчук через дискваліфікацію пропустить матч 18-го туру проти Десни, який відбудеться 9-го грудня.

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Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Олімпік Олімпік Шахтар - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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