Помер внук екс-президента Казахстану Назарбаєва – він вигравав бронзу АПЛ

У ніч на 16 серпня у Лондоні помер Айсултан Назарбаєв – внук екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, повідомляє видання Zakon.kz.

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Причиною смерті 29-річного Айсултана могла стати зупинка серця.

Назарбаєв розпочав футбольну кар'єру у австрійському клубі Адміра Ваккер у 2006 році, коли його батько служив послом в Австрії. Три місяці провів в академії лондонського Челсі. Став бронзовим призером чемпіонату Англії, виступаючи за юнацьку команду Портсмута. У 2011 році Айсултан виступав за дубль Астани.

Після завершення професіональної кар'єри футболіста спробував себе на адміністративній роботі – з лютого по жовтень 2017 року був віце-президентом Федерації футболу Казахстану зі зв'язків з міжнародними організаціями ФІФА, УЄФА та національними асоціаціями.

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