Умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева – он выигрывал бронзу АПЛ

В ночь на 16 августа в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев – внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает издание Zakon.kz.

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Причиной смерти 29-летнего Айсултана могла стать остановка сердца.

Назарбаев начал футбольную карьеру в австрийском клубе Адмира Ваккер в 2006 году, когда его отец служил послом в Австрии. Три месяца провел в академии лондонского Челси. Стал бронзовым призером чемпионата Англии, выступая за юношескую команду Портсмута. В 2011 году Айсултан выступал за дубль Астаны.

После завершения профессиональной карьеры футболиста попробовал себя на административной работе – с февраля по октябрь 2017 г. был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

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