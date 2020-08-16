toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИОН ТРАНСФЕРЫ ИНТЕР - ШАХТЕР

Умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева – он выигрывал бронзу АПЛ

17:32 - Читати українською
Умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева – он выигрывал бронзу АПЛ
Айсултан Назарбаев / Фото из соцсетей

Трагическая весть пришла из Туманного Альбиона.

В ночь на 16 августа в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев – внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает издание Zakon.kz.

Игрок сборной Хорватии умер в юном возрасте, попав под поезд

Причиной смерти 29-летнего Айсултана могла стать остановка сердца.

Назарбаев начал футбольную карьеру в австрийском клубе Адмира Ваккер в 2006 году, когда его отец служил послом в Австрии. Три месяца провел в академии лондонского Челси. Стал бронзовым призером чемпионата Англии, выступая за юношескую команду Портсмута. В 2011 году Айсултан выступал за дубль Астаны.

После завершения профессиональной карьеры футболиста попробовал себя на административной работе – с февраля по октябрь 2017 г. был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?

blog_ava
Суркис назвал приоритеты Динамо на трансферном рынке – президент киевлян не хочет повторить провальный проект Хацкевича
11:28
13968
Теги
Астана Астана Мир Челси Челси Адмира Мд Адмира Мд Смерти футболистов АПЛ Портсмут Портсмут
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
Севилья
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?