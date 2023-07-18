Екс-захисник Благомір Крівокуча пішов із життя у віці 80 років.

Багаторічний захисник збірної Югославії Благомір Крівокуча помер у віці 80 років, інформує Zurnal.rs. Він був віце-чемпіоном Європи у складі національної команди – у 1960-му році Югославія поступилася в додатковий час СРСР (1:2).

Помер легендарний Джиммі Грівз – чемпіон світу 1966 і найкращий бомбардир англійського футболу

Крівокуча увійшов в історію футболу завдяки провокації легендарного форварда Тоттенхема Джиммі Грівза. У півфіналі Кубка володарів Кубків сезону 1962/63 у складі ОФК Белград Благомір вивів легендарного форварда з рівноваги, змусивши його розпустити руки. Грівз був вилучений, проте "шпори" все одно вийшли у фінал турніру.

У вирішальному матчі Грівз оформив дубль у ворота Атлетіко (5:1).

Крівокуча виграв у своїй ігровій кар'єрі тільки один трофей – Кубок Югославії 1966 року.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років