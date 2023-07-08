Перший тайм можна поділити на три відрізки.

Стартові 20 хвилин фани в Батумі спостерігали за доволі динамічною грою, в якій команди розмінялись гольовими епізодами – Англія в цей період була гострішою. У наступні 20 хвилин на полі точилася позиційна й контактна боротьба – два центрхави Іспанії (Баена й Бланко) сіли на жовті картки. Останню ж 10-хвилинку забрала Англія, яка краще працювала без м'яча та у дрібних епізодах.

Іспанія в першому таймі вела гру й залишалась вірною стилю, але мала суттєві проблеми

Іспанія активніше працювала з м'ячем, тримаючи його 61% часу. "Ла Рохіта" симпатично виглядала в позиційній роботі на чужій третині, однак завершальна фаза шкутильгала – жоден з шести ударів не влучив у площину.

Із трьох гострих моментів два являли собою постріли з-за меж штрафного (їх завдали Баена та Родрі). Ще один епізод – це замикання Паредеса з кутового. В усіх трьох випадках м'яч пролетів поруч з правою стійкою.

При роботі без м'яча підопічні Санті Денії залишались вірними ідеї із середнім блоком. У агресивний пресинг команда вступала тільки після помилок англійців. Боротьба давалася важко – британці виграли 28 дуелей на землі (проти 23-х у іспанців), а у повітрі домінували (7:2).

Англія класно відпрацювала без м'яча

Підопічні Лі Карслі на Євро-2023 не вражали активністю на м'ячі. Їхні позиційні атаки були якісними, але виникали внаслідок помилок суперників – створення простору через хитрі командні переміщення важко давалося "молодим левам", хоча кілька моментів вони завжди мали. У фінальному матчі історія повторилась.

Позиційний наступ острів'ян протягом більшої частини часу залишався непомітним. Та і загалом Англія створила мало – чотири удари плюс дві гострих атаки без завершення. Це, знову ж таки, типова картина для цього колективу.

Зате англійці якісно працювали без м'яча. Вони щільно накривали центрхавів Іспанії, що вилилось у жовті картки для усіх трьох. Баена й Бланко отримали їх у боротьбі, причому Баена міг нарватись і на червону. Алекс все одно знаходив простір, бив і віддавав паси, але звичного комфорту підопічні Лі Карслі йому не давали. Сансет же отримав попередження у бійці в компенсований час.

Втім, успіх Англії U-21 приніс зовсім інший аспект.

Англія з вбивчою ефективністю карала Іспанію

Англія створила небагато, але всі моменти були надзвичайно гострими. Вже на 5-й хвилині Гордон змістився з лівого флангу в штрафний та пробив у дальній кут – Тенас парирував. Епізод почався з відбирання на бровці та протяжки у виконанні Сміта-Роу.

Всього за кілька секунд Колвілл видав шикарну передачу у зону між ЦЗ і фулбеком. Гордон ефектно розвернувся навколо Паредеса, влетів на лівий край штрафного та прострілив вздовж воріт – втім, Гіббс-Вайт не встиг на замикання.

Перед перервою ж іспанцям було непереливки. На 41-й хвилині Палмер відкрився перед штрафним і другим дотиком пробив під поперечку (Тенас потягнув), а на 44-й хвилині англійці заробили кутовий – подачу з нього замкнув Колвілл. Стійка врятувала "Ла Рохіту"!

На 45+1-й же хвилині помилка Баени в боротьбі за нічийний м'яч призвела до контратаки 2-в-1, у якій "леви" заробили штрафний. Палмер взявся його виконувати, а м'яч рикошетом від Джонса влетів у ворота. 1:0! Англія U-21 вийшла вперед.

Підопічні Лі Карлсі ефективно реалізували свою стилістичну перевагу на Євро-2023 – вони інтенсивніше й ефективніше за інших пресингували й контрпресингували. Нічийні м'ячі завжди залишались за ними. До цього додалася неймовірна вбивчість нечастих атак британців.

У другому таймі Іспанія додала в гостроті. Марнотратство Руїса врятувало англійців

Другий тайм проходив за однакового малюнку. "Ла Рохіта" домінувала, відчайдушно намагаючись відігратись, а "молоді леви" працювали другим номером.

Підопічні Санті Денії суттєво додали. Вони захопили ініціативу капітально, не збиваючись на відрізки рівної боротьби десь у центрі поля. Що найбільш важливо, активність конвертувалась в значну кількість моментів.

Збірна Іспанії U-21 до 89-ї хвилини вела за ударами з рахунком 9:1, а також забила гол – Абель Руїс вже на 51-й хвилині ефектно замкнув подачу зі стандарту. М'яч влетів у дальню дев'ятку. На жаль для "Фурії", взяття воріт не зарахували через офсайд.

Крім цього моменту, нападник Браги запоров ще три гострих епізоди, стріляючи з близької відстані після проникних передач з флангу. В одному з епізодів він пробив у голкіпера Трафорда, а ще два рази Абель запускав м'яч над воротами.

Крім того, на 76-й хвилині свіжий Рікельме стріляв з правого краю штрафного повз ближню стійку. На 84-й іспанці провели комбінацію біля воріт Траффорда – все завершилось влучанням в руку захиснику, однак воно не тягнуло на пенальті. Ще за кілька хвилин Серхі Гомес бахнув метрів з 20-ти – поруч з правою стійкою (хоча голкіпер все контролював).

Англія теж мала чим похвалитись

Англійці ж до 88-ї хвилини мали тільки два прориви Мадуеке на лівий край штрафного з прострілами, які перехопив Тенас. Крім того, варто згадати розрізний пас Гордона на Гіббса-Вайта – Морган пробивав з центру штрафного, Тенас врятував, а лайнсмен показав офсайд.

Найкращий шанс подвоїти свою перевагу острів'яни втратили на 90-й хвилині. Англійці після невдалого пасу Пачеко запустили Арчера в контратаку. Свіжий гравець протягнув м'яч по центру й віддав проникну передачу на правий край штрафного – звідти пробив не менш свіжий Елліот.

Тенас парирував на Мадуеке, а той добивав у падінні з гострого кута – Тенас знову виручив!

Разом з тим, не можна сказати, що Англія по перерві нічим хорошим не відзначилась. Іспанія конкретно притиснула суперника лишень в останні 15 хвилин, коли замість фулбеків виходили вінгери, а замість опорників – форварди. А от до 75-ї хвилини британці вели за єдиноборствами (16:12).

Санті Денія навіть змушений був замінити Баену й Сансета на 59-й хвилині (вони були близькими до вилучень). Тим не менш, навіть після цього іспанці допускали занадто багато втрат під скоординованим тиском "молодих левів".

Драма на останніх секундах

На 90+5-й хвилині "Ла Рохіта" отримала заслужений шанс на овертайм. Серхі Гомес, який провів шикарний матч, виконав подачу на Абеля Руїса, а Колвілл зарядив нападнику в ногу. Пенальті призначили не одразу – арбітр вказав на "позначку" тільки після перегляду відеоповтору.

До м'яча на 90+9-й хвилині підійшов Руїс. Абель потужно пробив у лівий кут, але Траффорд парирував! Орос зіграв на добиванні, але Траффорд знову врятував, після чого Камельйо зарядив з другого добивання – м'яч пройшов над воротами! Це був кінець.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "молодих левів". Молодіжна збірна Англії стала чемпіоном Європи з футболу – вперше з 1984 року! А Джеймс Траффорд залишився без пропущених голів на турнірі.

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