Экс-защитник Благомир Кривокуча ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

Многолетний защитник сборной Югославии Благомир Кривокуча скончался в возрасте 80 лет, информирует Zurnal.rs. Он был вице-чемпионом Европы в составе национальной команды – в 1960-м году Югославия уступила в дополнительное время СССР (1:2).

Умер легендарный Джимми Гривз – чемпион мира 1966 и лучший бомбардир английского футбола

Кривокуча вошёл в историю футбола благодаря провокации легендарного форварда Тоттенхэма Джимми Гривза. В полуфинале Кубка обладателей Кубков сезона 1962/63 в составе ОФК Белград Благомир вывел легендарного форварда из равновесия, заставив его распустить руки. Гривз был удалён, однако "шпоры" всё равно вышли в финал турнира.

В решающем матче Гривз оформил дубль в ворота Атлетико (5:1).

Кривокуча выиграл в своей игровой карьере только один трофей – Кубок Югославии 1966 года.

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет