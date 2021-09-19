Знаменитий форвард Челсі, Тоттенхема та збірної Англії відійшов у інший світ.

Джиммі Грівз помер зранку в неділю у власному помешканні, інформує Sky Sports. Великий бомбардир прожив 81 рік.

Грівз починав свою кар'єру у Челсі, однак справжню славу здобув у Тоттенхемі. Нападник загалом наколотив 357 голів у елітному дивізіоні Англії, що і досі залишається рекордом. Зі "шпорами" він завоював два Кубки Англії та Кубок володарів кубків.

Також Джиммі виграв з Англією чемпіонат світу 1966 року, однак під час турніру зазнав травми і не вийшов на поле у фіналі. Він забив 44 голи у 57 матчах за збірну.

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