Сумна звістка прийшла з Панами, де помер нападник Луїс Техада.

Як повідомляє Fuera de Jueg, легенда панамського футболу помер у віці 41 року від серцевого нападу.

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Луїс Техада – один з іменитих гравців в історії центральноамериканського футболу, ключовий учасник історичної кваліфікації Панами на чемпіонат світу 2018 року. Нападник – вихованець панамської команди Тауро. Техада дебютував у 2001 першому році й одразу став основним гравцем свого клубу.

За збірну Панами Луїс свій перший гол забив у товариському матчі проти Куби. Тричі з національною командою він доходив до фінальних стадій Золотого кубка КОНКАКАН, де здобув дві бронзи й одне срібло.

Техада виступав за такі клуби, як Пласа Амадор, Аль-Айн, Реал Солт-Лейк, Амеріка Калі, Хуан Ауріч, Універсітаріо.

Загалом за свою кар'єру Техада зіграв у 431 матчі, забивши 184 голи та оформивши 63 результативні передачі.

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