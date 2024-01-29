Печальная весть пришла из Панамы, где умер нападающий Луис Техада.

Как сообщает Fuera de Jueg, легенда панамского футбола скончалсь в возрасте 41 года от сердечного приступа.

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Луис Техада – один из именитых игроков в истории центральноамериканского футбола, ключевой участник исторической квалификации Панамы на чемпионат мира 2018 года. Нападающий– воспитанник панамской команды Тауро. Техада дебютировал в 2001 первом году и сразу стал основным игроком своего клуба.

За сборную Панамы Луис свой первый гол забил в товарищеском матче против Кубы. Трижды с национальной командой он доходил до финальных стадий Золотого кубка КОНКАКАН, где получил две бронзы и одно серебро.

Техада выступал за такие клубы, как Пласа Амадор, Аль-Айн, Реал Солт-Лейк, Америка Кали, Хуан Аурич, Университарио.

Всего за свою карьеру Техада сыграл в 431 матче, забив 184 гола и оформив 63 результативные передачи.

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