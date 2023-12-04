Ще один відомий екс-футболіст віддав життя у боротьбі з російськими окупантами.

"На війні проти росії загинув екс-захисник ФК Космос (Павлоград), ФК Металург (Новомосковськ), ФК Маріуполь, ФК Торпедо (Запоріжжя), ФК Сталь (Кам'янське), ФК Електрометалург-НЗФ (Нікополь) – 50-річний Віталій Залізняк.

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Екс-футболіст був солдатом, навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізничне Віталій отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія... Слава Герою! Вічна пам'ять..." – йдеться у повідомленні прес-служби УАФ.

Додамо, що Залізняк встиг пограти в елітному дивізіоні України – 11 матчів за Маріуполь наприкінці 90-их.

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