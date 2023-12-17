В воскресенье, 17 декабря, не стало Януша Филипяка – президента польской Краковии. Он скончался в больнице после продолжительной борьбы с болезнью.

Еще с конца сентября бизнесмен находился в больнице после сердечного приступа. Прогнозы врачей были неутешительными – польские СМИ сообщали, что шансы на выздоровление Януша Филипяка минимальны. Вечером 17 декабря он скончался. Об этом сообщил официальный Twitter (X) Краковии.

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Филипп был 71 год. До 6 февраля обязанности президента Краковии будет исполнять его супруга Эльжбета, после чего краковский клуб получит нового босса. Кроме руководящего поста в футбольном клубе, Януш Филипяк также был соучредителем и одним из руководителей IT-компании Comarch.

Именно при президентстве Януша Филипяка в Краковию зимой 2022-го пришел Евгений Коноплянка. И именно он летом 2023 года принял решение попрощаться с украинцем, не оправдавшим надежд.