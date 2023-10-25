Сумна звістка надійшла з Іспанії – не стало Фернандо Фернандеса-Тапіаса, який працював у Реалі протягом 30 років.

Реал на своєму офіційному сайті повідомив про смерть Фернандо Фернандеса-Тапіаса у віці 84 років.

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Функціонер був членом мадридського клубу з 13 жовтня 1993 року, віце-президентом Ради директорів з 17 липня 2000 року по 2 липня 2006 року та першим віце-президентом клубу з 1 червня 2009 року аж до сьогодні.

За часи роботи Тапіаса в Реалі клуб завоював 58 трофеїв (з урахуванням успіхів баскетбольної команди Реала). За інформацією Marca, причини смерті невідомі. Тапіас мав деякі проблеми зі здоров'ям, зокрема, в 2021 році переніс кілька коронарних вад, через які був змушений лягти під хірургічний ніж.

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