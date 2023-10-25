Печальная весть пришла из Испании – не стало Фернандо Фернандеса-Тапиаса, который работал в Реале на протяжении 30 лет.

Реал на своем официальном сайте сообщил о смерти Фернандо Фернандеса-Тапиаса в возрасте 84 лет.

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Функционер был членом мадридского клуба с 13 октября 1993 года, вице-президентом Совета директоров с 17 июля 2000 года по 2 июля 2006 года и первым вице-президентом клуба с 1 июня 2009 года вплоть до сегодняшнего дня.

За время работы Тапиаса в Реале клуб завоевал 58 трофеев (с учетом успехов баскетбольной команды Реала). По информации Marca, причины смерти неизвестны. Тапиас имел некоторые проблемы со здоровьем, в частности, в 2021 году перенес несколько коронарных пороков, из-за которых был вынужден лечь под хирургический нож.

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