Перший тайм поєдинку в Мадриді можна викинути у смітник. І не тільки тому, що Яремчук залишився у запасі. Просто без нього "кажани" провели всього один удар по воротах – після подачі з кутового, з мізерною гостротою. Хетафе свій перший постріл взагалі завдав перед перервою.

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Після неї гра стала більш напруженою. Перш за все, через вилучення у складі гостей. Пауліста отримав другу жовту всього за чотири хвилини після відновлення гри, відмахнувшись від Латаси й притримавши його за шию. А перше попередження Габріель отримав за розмови.

Хетафе оточив штрафний і почав розігрувати чисельну більшість, що вилилось одразу у три моменти за хвилину. На 55-й Грінвуд небезпечно прострілив з гострого кута, Мамардашвілі відбив на Латасу, а той пробив головою з метра – голкіпер парирував.

За кільканадцять секунд після він дістав з-під поперечки дальній постріл Мільї, а на 57-й Жорді Мартін переграв усю оборону "кажанів" на дриблінгу. Вихід віч-на-віч завершився ударом у Мамардашвілі. Ще один небезпечний епізод стався на 80-й хвилині, коли Мата зачепився за відскок і пробив з близької відстані. Грузинський воротар врятував і тут.

Валенсія нічим не відповідала. Хетафе ж так тиснув, що про появу Яремчука не могло бути мови – "кажани" всіма силами чіплялись за нічию, обороняючись з відчаєм приречених. Втім, на 87-й хвилині мадридці таки відкрили рахунок. Іглесіас виконав зрячу подачу з правого флангу, а Майораль замкнув ударом головою під дальню стійку. 1:0!

А вже на 89-й Валенсія залишилась удев'ятьох. Герра отримав пряму червону, причому її показали за розмови. Ще через декілька секунд Рубен Бараха кинув у бій нападників – Каноса і Яремчука. Арбітр теж прийшов на допомогу, вилучивши зі складу господарів Домінгуша Дуарте (причому незрозуміло за що).

Попри ці старання, Валенсія навіть не провела жодної атаки. Яремчук за п'ять хвилин встиг зробити всього три дотики й віддати одну передачу (неточну), але в активі українця одне виграшне єдиноборство.

Таким чином, Хетафе набрав 22 очки, піднявшись на восьму позицію. Валенсія ж, маючи на три залікових бали, опустилася на десяту сходинку.

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