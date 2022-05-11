У вічність відійшов Жоан Баутіста Ллопіс, який провів 2 роки у каталонському клубі під час Другої світової війни.

У вівторок, 10 травня, не стало колишнього воротаря "блаугранас", який був найстаршим серед колишніх гравців клубу. Йому було 106 років.

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Ллопіс був сином фермера, який вирощував цитрусові, з дитинства вболівав за каталонців. Пізніше Жоан став воротарем, проявив себе під час військової служби. У 1941-му підписав контракт з аматорською командою Барселони й до 1943 року провів 6 товариських поєдинків. В офіційних матчах він не грав, адже програв конкуренцію Луїсу Міро, Аргілі й Пепе Ногесу.

"Блаугранас" висловили співчуття родині через смерть Жоана Баутіста Ллопіса. "Спочивай з миром", – написала пресслужба у соцмережах.

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