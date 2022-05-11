В вечность отошел Жоан Баутиста Ллопис, проведший 2 года в каталонском клубе во время Второй мировой войны.

Во вторник, 10 мая, не стало бывшего вратаря "блаугранас", который был старейшим среди бывших игроков клуба. Ему было 106 лет.

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Ллопис был сыном фермера, который выращивал цитрусовые, с детства болел за каталонцев. Позже Жоан стал вратарем, проявил себя во время военной службы. В 1941-м подписал контракт с любительской командой Барселоны и до 1943 года провел 6 товарищеских поединков. В официальных матчах он не играл, ведь проиграл конкуренцию Луису Миро, Аргили и Пепе Ногесу.

"Блаугранас" выразили соболезнования семье из-за смерти Жоана Баутиста Ллописа. "Покойся с миром", – написала пресс-служба в соцсетях.

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