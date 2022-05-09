Про смерть футболіста повідомили кілька нідерландських видань та один із його колишніх клубів – Лудогорець. Жодні деталі наразі не розголошуються.

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Варто зауважити, що Джоді Лукокі було лише 29 років. Останнім клубом вінгера був Твенте, з яким він розірвав контракт три місяці тому. Футбольну освіту Лукокі отримав у Аяксі, за який сумарно зіграв 35 матчів (тричі вигравав Ередивізі). Міжнародну кар'єру починав у молодіжних збірних Нідерландів, але згодом вирішив виступати за свою батьківщину – ДР Конго.

Найбільшого успіху Джоді Лукокі досяг у Лудогорці, де грав разом із захисником збірної України Ігорем Пластуном. За болгарський клуб Лукокі провів 158 матчів (30 голів, 23 асисти), чотири рази здобув золоті медалі чемпіонату й двічі тріумфував у національному Кубку.