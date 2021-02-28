Сумна звістка надійшла з Англії – у вічність відійшов екс-наставник Ньюкасла та низки інших англійських клубів Глен Редер.

Редер помер у віці 65 років після тривалого лікування пухлини в мозку, повідомляє BBC.

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Фахівець за свою кар'єру встиг попрацювати у тренерському штабі Глена Ходдла у національній збірній Англії, а також привів Ньюкасл до єдиного трофею у 21 сторіччі – Кубка Інтертото 2005/06.

Окрім цього, Редер встиг попрацювати у Норвічі, Ньюкаслі, Вест Хемі та Уотфорді, а кар'єру завершив у друголіговому Джилінгемі.

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