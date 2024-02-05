У неділю, 4 лютого, перестало битися серце легендарного захисника Роми Лозі, який довгий час зберігав звання головного гвардійця в історії клубу. Про це інформує ANSA. Він провів у складі "джалороссі" 386 матчів, із них 299 – у статусі капітана команди. За цим показником Джакомо зуміли обійти тільки Франческо Тотті та Даніеле Де Россі.

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1961 року Лозі привів Рому до перемоги в Кубку Ярмарків – першому єврокубку в історії "джалороссі". Він встиг пограти майже на всіх позиціях в захисній і середній лініях, але зробив собі ім'я на позиції ліберо. Лозі вважався топовим опікуном – тренери доручали йому персонально грати проти головних зірок своїх суперників.

Сьогодні на Футбол 24 вийде великий матеріал про легендарного захисника.

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