В воскресенье, 4 февраля, перестало биться сердце легендарного защитника Ромы Лози, который долгое время сохранял звание главного гвардейца в истории клуба. Об этом информирует ANSA. Он провёл в составе "джалоросси" 386 матчей, из них 299 – в статусе капитана команды. По этому показателю Джакомо сумели обойти только Франческо Тотти и Даниэле Де Росси.

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В 1961 году Лози привёл Рому к победе в Кубке Ярмарок - первом еврокубке в истории "джалоросси". Он успел поиграть почти на всех позициях в оборонительной и средней линиях, но сделал себе имя на позиции либеро. Лози считался топовым опекуном – тренеры поручали ему персонально играть против главных звёзд своих соперников.

Сегодня на Футбол 24 выйдет большой материал о легендарном защитнике.

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