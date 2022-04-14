Кілька днів тому (11 квітня) Рінкон потрапив у ДТП. Його доставили у лікарню і прооперували, стан оцінювали як критичний. На жаль, Фредді не вижив.

Помер екс-гравець і тренер Шахтаря

Зауважимо, що Фредді Рінкон був одним із символів славетної збірної Колумбії разом із Карлосом Вальдеррамою та Рене Ігітою. За свою національну команду провів 84 матчі, у яких забив 17 голів та їздив на три чемпіонати світу (1990, 1994, 1998).

Фредді Рінкон багато грав за бразильські клуби. Зокрема, з Корінтіансом виграв перший розіграш Клубного чемпіонату світу. У Європі виступав лише за Наполі та Реал (перший колумбієць в історії мадридського клубу).

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