Несколько дней назад (11 апреля) Ринкон попал в ДТП. Его доставили в больницу и прооперировали, состояние оценивали как критическое. К сожалению, Фредди не выжил.

Умер экс-игрок и тренер Шахтера

Заметим, что Фредди Ринкон был одним из символов знаменитой сборной Колумбии вместе с Карлосом Вальдеррамой и Рене Игитой. За свою национальную команду провел 84 матча, в которых забил 17 голов и ездил на три чемпионата мира (1990, 1994, 1998).

Фредди Ринкон много играл за бразильские клубы. В частности, с Коринтиансом выиграл первый розыгрыш Клубного чемпионата мира. В Европе выступал только за Наполи и Реал (первый колумбиец в истории мадридского клуба).

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