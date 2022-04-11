Колумбієць Фредді Рінкон став учасником ДТП на батьківщині. Лікарі борються за життя екс-футболіста і тренера, який перебуває в реанімації.

Автомобіль Ford, у якому перебував 55-річний колумбієць і ще троє людей, зіткнувся з автобусом на перехресті. Інцидент трапився 11 квітня о 5-й ранку за місцевим часом у місті Калі. Внаслідок аварії Рінкон отримав травму голови, був доставлений у лікарню та прооперований. Його стан оцінюють як критичний, повідомляє Marca.

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Фредді Рінкон захищав кольори Реала в сезоні 1995/96 (перший колумбієць в історії мадридського клубу). Також виступав за Америку Калі, Палмейрас, Наполі та низку інших бразильських клубів. За збірну Колумбії провів 84 матчі, у яких забив 17 голів та їздив на три чемпіонати світу (1990, 1994, 1998).

Цікаво, що у 2015-му Рінкона оголосили в міжнародний розшук через підозру у торгівлі наркотиками і відмиванні грошей.

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El colombiano Freddy Rincón, entre otros ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador, tuvo anoche este accidente de tráfico con un autobús

️ @radiosupercali pic.twitter.com/OAQQLMiIuW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 11, 2022